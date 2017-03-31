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Земства 31 марта 2017, 15:41

Администрацию села Кленовского обязали принять на баланс несколько местных автодорог

Нижнесергинский районный суд обязал администрацию сельского поселения Кленовское зарегистрировать право собственности на несколько автомобильных дорог местного значения. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, до конца 2017 года дороги из Кленовского в Контуганово, Старобухарово, Ключевую и Талицу должны быть надлежащим образом.

- Как установила Счётная палата Нижнесергинского муниципального района, при отсутствии государственной регистрации администрацией Кленовского сельского поселения были выделены бюджетные средства на ремонт дорог общего пользования местного значения, - сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. - Указанные автомобильные дороги являются объектами улично-дорожной сети, предназначены они для решения вопросов местного значения, относятся к муниципальному имуществу и подлежат включению в реестр муниципальной собственности поселения.

На основании решения суда в срок до 31 декабря 2017 года указанные дороги должны быть поставлены на кадастровый учёт и на них должны быть изготовлены технические паспорта. Объекты должны быть включены в реестр муниципальной собственности поселения, а право собственности должно быть зарегистрировано в установленном порядке.

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