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Земства 31 марта 2017, 15:44

В Алапаевске законсервируют шахту, в которую упал подросток

Алапаевская городская прокуратура потребовала закрыть 60-метровую шахту в Алапаевске, куда два месяца назад сорвался подросток и получил серьёзные травмы.

В Алапаевске прокуратура пытается закрыть заброшенную шахту, в которую упал подросток

60-метровая шахта в Алапаевске, куда два месяца назад сорвался подросток и получил серьёзные травмы, пока не закрыта. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, ранее "ОГ" сообщала о том, что мальчик зашёл на территорию заброшенного здания на территории шлакоотвала и поскользнувшись, упал в шахту на полутораметровый уступ - это его и спасло. Изначально надзорные ведомства сообщали, что подросток пострадал, пытаясь сделать опасное селфи, но эта информация не подтвердилась.

По результатам проверки прокуратура установила, что разрушение здания и свободный доступ на его территорию произошло из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципального образования «Город Алапаевск» своих должностных обязанностей. Главе муниципалитета Станиславу Шаньгину ведомство внесло представление об устранении нарушений.

Сейчас мэрия ограничила доступ посторонних лиц на территорию объекта, однако прокуратура оставила ситуацию на контроле, добиваясь его консервации.

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