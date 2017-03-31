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Земства 31 марта 2017, 16:40

С 1 апреля в Екатеринбурге отменят три трамвайных и два троллейбусных маршрута

Екатеринбургское МУП "Трамвайно-троллейбусное управление" уведомило пассажиров о том, что начиная с 1 апреля будет отменено движение на трёх трамвайных и двух троллейбусных маршрутах в выходные и праздничные дни. Как сообщается, причиной стало "ежемесячное снижение количества пассажиров".

"В связи с ежемесячным снижением количества пассажиров, перевозимых трамвайными (№№ 9, 17, 31(А)) и троллейбусными (№№ 18, 19) маршрутами в выходные и праздничные дни, с 1 апреля 2017 года отменяются графики движения на указанных маршрутах", - говорится в сообщении ЕТТУ.

Отметим, гражданам, привыкшим пользоваться данными маршрутами, придётся в указанные дни совершать пересадки: маршруты троллейбусов №18 и №19, по сути, являются встречными, они движутся по кольцу во встречных направлениях. На улицу Сулимова теперь можно будет проехать, пересев на троллейбусы №6, 7 и 12. Что касается трамваев, то эти маршруты также можно заменить на проезд с одной пересадкой. 

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