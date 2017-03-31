Хлебокомбинат "Смак" перенесут для того, чтобы построить новый микрорайон Екатеринбурга

На состоявшемся в пятницу, 31 марта, градсовете при губернаторе Свердловской области было принято решение одобрить с условием корректировок план застройки квартала в районе улиц Азина – Мамина-Сибиряка – Шевченко – Свердлова в Екатеринбурге. Как сообщает областной департамент информполитики, речь идёт о строительстве на территории, ранее принадлежавшей заводу "Уралтрансмаш".

В плане - перенос помещений хлебокомбината «Смак» и реконструкция здания Мельковского механического завода.

На данном участке планируется построить жилой микрорайон со всей необходимой транспортной и социальной инфраструктурой: детскими садами в общей сложности на 520 мест, больницами, спортивными и детскими площадками. Учтена потребность в местах для школьников в общеобразовательных учреждениях.

Также подготовлен проект изменения улично-дорожной сети.

- Этот проект должен стать достойным примером реновации промышленных территорий, — отметил губернатор Евгений Куйвашев. - Очень хорошо, что он удачно вписывается именно здесь, в той части Екатеринбурга, которая сегодня недостаточно обустроена.