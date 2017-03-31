Областная газета
Политика 31 марта 2017, 17:14

Дмитрий Медведев отчитался о доходах за 2016 год

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отчитался о доходах, полученных им в 2016 году. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщила представителям российских СМИ пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. После проверки документ будет опубликован на сайте кабмина.

"Все члены правительства в соответствии с законодательством подали декларации о доходах, - приводит ТАСС слова Натальи Тимаковой. - В течение месяца, после соответствующей проверки, они будут опубликованы на сайте кабинета министров".

Отметим, согласно действующему законодательству высокопоставленные чиновники, к числу которых относится и председатель правительства РФ, должны ежегодно в срок до 1 апреля представлять декларации о своих доходах, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей. В соответствии с декларацией за 2015 год Дмитрий Медведев заработал порядка 8,76 млн рублей.

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