Областная газета
31 марта 2017, 17:43

Ряд стран откажется от Евровидения из-за недопуска Юлии Самойловой

Скандал, связанный с Евровидением-2017 в Киеве, продолжает набирать обороты. Ряд стран заявили, что откажутся от участия в музыкальном конкурсе, если певица из России Юлия Самойлова не будет до него допущена.

—  Ситуация вызывает недовольство среди вещателей из стран Европы — мы уже получили от них ряд сообщений, критикующих решение СБУ. Данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе, — приводят слова главы Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре иностранные СМИ.

Напомним, Юлия Самойлова должна была выступать на конкурсе от России с песней "Flame Is Burning".

Но Служба безопасности Украины на три года запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну: летом 2015 года она выступила на концерте в Крыму, тем самым нарушив украинское законодательство. 

Также было объявлено, что если Юлия не примет участия в "Евровидении-2017", она представит Россию на "Евровидении" в 2018 году вне зависимости от места его проведения.

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