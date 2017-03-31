Названы победители регионального этапа конкурса "Хрустальные звёздочки"

В Екатеринбурге состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звёздочки". Этот проект направлен на поддержку одарённых детей из семей сотрудников правоохранительных и других государственных структур. Проведение конкурса "Хрустальные звёздочки", организованного Федеральной службой судебных приставов, стало уже доброй традицией в Управлении ФССП России по Свердловской области.

В этом году в региональном этапе, который прошёл в Окружном доме офицеров, приняли участие 150 детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Лучшей вокалисткой в младшей возрастной группе стала Виктория Протасова, исполнившая композицию "О той весне". Во второй возрастной группе дипломантом конкурса назван ансамбль "Акварель" с песней из мультфильма "Король Лев". Лучшую хореографию в младшей возрастной группе показали Варвара Прутникова и Фёдор Феоктистов с казачьим танцем "Молодичка". Во второй возрастной группе в номинации "Хореография" победили Евгений Подъезжих и Дарья Смирнова с танцем "Встреча". В номинации "Исполнительское мастерство" в младшей возрастной группе лучшими признаны аккордеонисты Дмитрий Сидоров и Тимур Глухарев.

Теперь победители отправятся на Всероссийский этап конкурса "Хрустальные звёздочки". Финалисты будут бороться за путёвку во Всероссийский детский центр "Орлёнок".