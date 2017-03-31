Главред «ОГ» Дмитрий Полянин: «Мне больше нравятся молодые профессионалы, которые не пришли на этот митинг»

Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин, участвуя в дискуссии на «Четвёртом канале» в программе «Что это было?», отметил, что у него больше уважения вызывают молодые люди, делающие серьёзную профессиональную карьеру вместо того, чтобы ходить по митингам.

Темой дискуссии, которую организовали в прямом телеэфире ведущие Евгений Енин и Маргарита Балакирская, были недавние несанкционированные митинги, состоявшиеся во многих городах России, в том числе, и в Екатеринбурге.

– Конечно, страна не может жить без активной молодёжи. Конечно, стране нужны политически активные молодые люди. Но мне больше нравятся молодые профессионалы, которые не пришли на этот митинг: врачи, инженеры и так далее, – сказал Дмитрий Полянин, отвечая своему оппоненту – Матвею Вишне, участнику недавней акции протеста.

Фото: Алексей Кунилов

– Чтобы молодёжь не выходила на такие акции протеста, нужно давать людям возможность говорить, самореализовываться, в том числе, и в политике, – сказал Дмитрий Полянин.

По итогам голосования, состоявшегося в ходе этой программы, голоса распределить практически поровну. 54% телезрителей ответили, что участие молодёжи в акции протеста - это хорошо.

Напомним, недавно Дмитрий Полянин выступил на страницах «Областной газеты» с резонансной статьёй «Это наши дети, и мы что-то упустили».