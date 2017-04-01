Евгения Медведева одержала победу в ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки

Россиянка Евгения Медведева стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки. Как сообщает ТАСС, фигуристка набрала 233,41 балла, побив собственный мировой рекорд.

"Я немного волновалась на раскатке, но почувствовала себя значительно спокойнее во время самого проката, - приводит информагентство слова Медведевой. - Обычно я не думаю о местах и рекордах и просто пытаюсь показать свой лучший прокат. Я осталась довольна своей произвольной программой."

На втором и третьем местах - представительницы Канады Кэйтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман. У них 218,13 и 213,52 балла соответственно.

Ещё две россиянки - Мария Сотскова и Анна Погорилая - заняли восьмое и тринадцатое места.