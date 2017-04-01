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Общество 1 апреля 2017, 09:37

Свердловские спасатели закрыли ещё две ледовых переправы

В минувшую пятницу, 31 марта, в Таборинском районе Свердловской области были закрыты ещё две ледовые переправы, действовавшие в зимний период. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, это связано с потеплением и уменьшением толщины льда на водоемах.

- Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам закрыли движение по двум ледовым переправам в Таборинском муниципальном районе, - рассказали представители МЧС. - Таким образом, с начала весны в Свердловской области закрыты уже 4 из 17 действующих в зимний период ледовых переправ.

Три ледовые переправы закрыты на реке Тавда и одна - на реке Тура.

Продолжают действовать 13 ледовых переправ на реках Пелым, Тавда и Сосьва в Серовском, Гаринском и Таборинском районах. Контроль за толщиной льда осуществляется ежедневно. Средняя толщина ледыного покрова на водоёмах Свердловской области сейчас составляет 30 см.

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