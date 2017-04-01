Команда ЦВО стала обладателем Кубка ВС по горному троеборью

По результатам всероссийских соревнований, завершившихся в минувшую пятницу, 31 марта, в Центре военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае, команда Центрального военного округа стала обладателем Кубка Вооруженных сил РФ по горному (зимнему) троеборью. По информации Центрального спортивного клуба Армии, команда ЦВО одержала победу в общекомандном зачёте.

Фото: mil.ru

Второй стала команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, на третьем месте расположились спортсмены Западного военного округа. Всего в соревнованиях принимали участие 9 команд.

Отметим Кубок ВС РФ по горному зимнему троеборью проводится уже в четвёртый раз. В программу троеборья входит "вертикальный километр", ледолазание и гонка дозоров со стрельбой.