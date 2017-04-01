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Общество 1 апреля 2017, 10:24

В Екатеринбурге в Цыганском посёлке горел дорогой внедорожник

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



Очередное возгорание автомобиля произошло в ночь на 1 апреля в Екатеринбурге. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, на этот раз вспыхнул автомобиль Toyota Land Cruiser Prado на улице Ивана Грязнова.

- Сообщение о возгорании автомашины на улице Ивана Гразнова поступило в 2:31, - сообщили представители МЧС. - На площади 1 квадратный метр повреждён моторный отсек автомобиля Toyota Land Cruiser Prado.

К месту пожара были направлены 2 единицы техники и 10 человек личного состава, однако их помощь не потребовалась - возгорание было ликвидировано силами граждан до прибытия  пожарно-спасательных подразделений.

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