В Екатеринбурге стартовала запись детей в летние лагеря

Начиная с 0:00 часов 1 апреля органы местного самоуправления начали принимать заявления на летний оздоровительный отдых для детей. В настоящее время родители и законные представители могут записать детей в загородные и городские лагеря, сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга.

На все смены в загородные оздоровительные лагеря запись будет продолжаться с 1 по 17 апреля. До 30 апреля можно будет записать детей на первую смену в городские (школьные) летние лагеря, до 20 мая - на вторую смену, до 10 июня - на третью смену.

Запись на оздоровительный отдых в детские санатории начнётся 25 апреля и продолжится до 15 мая.

Подать заявления на отдых ребёнка можно в электронной форме на сайте госуслуг либо лично. Лично подавать заявления можно в многофункциональных центрах, районных администрациях, департаменте образования горадминистрации либо непосредственно в учебном заведении, на базе которого будет функционировать летний лагерь.

Отметим, в этом году для юных жителей Екатеринбурга откроется 17 муниципальных загородных лагерей и 131 школьный лагерь с дневным пребыванием.

Подробную информацию о записи детей в лагеря, порядке предоставления путевок и даже наглядную видеоинструкцию можно найти на странице «Летняя оздоровительная кампания - 2017» на Официальном портале Екатеринбурга.