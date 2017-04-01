В России проиндексировали социальные и страховые пенсии

Начиная с 1 апреля в России началась индексация пенсий. Согласно постановлению правительства РФ от 16 марта проиндексированы социальные и страховые пенсии. По информации Пенсионного фонда России, среднегодовая социальная пенсия составит 8 тыс. 742 рубля.

"Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года повышаются на 1,5%, - говорится в сообщении ПФР. - В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 742 рубля (102,4% к прожиточному минимуму пенсионера). Среднегодовой размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составит 13 241 рубль. Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 апреля доиндексируются на 0,38%. С учетом индексации 1 февраля на 5,4% общий объем индексации страховых пенсий в 2017 году составляет 5,8%".

По данным ПФР, у пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года страховые пенсии также вырастут. Максимальная прибавка составит три пенсионных балла в денежном эквиваленте. Произведенная индексация позволит повысить уровень пенсий порядка 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек - получатели социальных пенсий.