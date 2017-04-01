Свердловчанка Светлана Миронова взяла бронзу в масс-старте на чемпионате России по биатлону

В Увате продолжается заключительный старт биатлонного сезона для россиян - чемпионат страны. Сегодня в масс-старте свердловчанка Светлана Миронова завоевала бронзовую медаль - это уже третья медаль на этом чемпионате России. Раннее она завоевала две золотых медали - спринте и пасьюте.

На чемпионате России Светлана Миронова оставила не у дел многих членов основной национальной сборной. Фото: biathlonrus.com

Светлана Миронова начала очень мощно, сразу продемонстрировав свою готовность на медали. Но сложный ветер не позволил Светлане чисто отстрелять - у неё четыре промаха. Впрочем, до самого финиша Миронова не прекращала борьбу и наступала на пятки тюменской спортсменке Услугиной.

- Если бы не промахи, думаю, была бы сегодня первая, - сказала Светлана Миронова после финиша. - Гонка была сложная, бежалось тяжело. Промахи - это, думаю, прежде всего спешка. Понимала, что соперницы близко и старалась уйти со стрельбища раньше. Это и подвело.

Чемпионкой страны в масс-старте стала Екатерина Юрлова, не допустив при этом ни одного промаха. Серебро взяла Ирина Услугина.

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На чемпионате России Светлана Миронова оставила не у дел многих членов основной национальной сборной. Фото: biathlonrus.com

В Увате проходит чемпионат России по биатлону, который является заключительным стартом сезона для