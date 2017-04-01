Екатеринбуржцам летний отдых детей обойдётся от 3,2 до 18,2 тысяч рублей

Максимальная стоимость путевки в загородный летний лагерь в 2017 году составит 18 200 рублей, говорится в постановлении главы администрации Екатеринбурга "Об организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2017 году". Путёвка в летний "школьный" лагерь с дневным пребыванием обойдётся в 3 189 рублей.

Как сообщила пресс-служба администрации города, летом 2017 года 25,4 тысяч юных екатеринбуржцев смогут отдохнуть в дневных лагерях, 15,7 тысячи - в загородных, 4,8 тысячи - в санаториях круглогодичного действия, в том числе на побережье Черного моря. Другими формами досуга планируется охватить еще 66 тысяч школьников.

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня органы местного самоуправления начинают прием заявлений о предоставлении путевок в муниципальные оздоровительные лагеря и санатории. Документы можно подать несколькими способами: в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, лично в отделениях Многофункционального центра, в школах, на базе которых действуют лагеря, либо непосредственно в Департаменте образования Администрации города Екатеринбурга и районных администрациях.