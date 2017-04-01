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Спорт 1 апреля 2017, 13:30

С букмекеров начали взимать отчисления на профессиональный и детский спорт

Начиная с 1 апреля с организаций, занимающихся букмекерским бизнесом в России, будут удерживаться денежные средства, которые пойдут на поддержку профессионального и детско-юношеского спорта. Об этом гласит Федеральный закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 28 марта 2017 года.

Владельцы тотализаторов теперь обязаны предоставлять всероссийским спортивным объединениям профессионального спорта - лигам и федерациям - информацию о принятых ставках, выплаченных выигрышах и размере средств, которые подлежат отчислению на развитие спорта.

В соответствии с текстом документа, организаторы азартных игр (тотализаторов)  должны перечислять организаторам спортивных мероприятий 5 процентов от базы расчета целевых отчислений, которая определяется в букмекерских конторах в соответствии с утвержденными правилами правительства. При  этом сумма отчислений букмекера не должна превышать 15 миллионов рублей. Если букмекерская контора не выплатила положенные отчисления, профессиональные спортивные объединения смогут решать вопрос взыскания денег в установленном законом порядке - через суд.

Как указывается, 80 процентов полученных средств будет направляться на развитие профессионального, 20 процентов - на развитие детского и юношеского спорта.

Ранее "ОГ" пыталась получить в комментарий в крупных букмекерских конторах, однако там о новом законе разговаривать отказываются.

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