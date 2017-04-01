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Общество 1 апреля 2017, 15:00

С 1 апреля уведомление о перевозке детей придётся подавать за двое суток

Начиная с 1 апреля 2017 года руководители организаций или лица, отвечающие за обеспечение безопасности, должны уведомлять органы ГИБДД о планирующихся организованных перевозках несовершеннолетних не позднее, чем за 2 рабочих дня. Об этом говорится в приказе №941 МВД РФ от 30 декабря 2016 года  "Об утверждении Порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами".

Предполагается, что за указанный срок подразделения ГИБДД, в зоне ответственности которых пролегает маршрут перевозки, будут уведомлены и смогут при необходимости принять меры по обеспечению безопасности. Кроме того, в течение суток с момента подачи уведомления с помощью имеющихся баз данных ГИБДД будет проверяться информация об указанных в уведомлении транспортных средствах и их техническом состоянии, а также о водителях, выданных им удостоверениях и допущенных ими ранее нарушениях ПДД.

Уведомление подается лично или по электронной почте руководителем организации или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения.

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