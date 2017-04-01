Лучший финишёр Антон Шипулин не смог спасти сборную Свердловской области на чемпионате России по биатлону

Антон Шипулин побежал эстафету 4х7,5 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени. Он выступил в качестве финишёра команды Свердловской области, вместе с ним эстафету побежали Алексей Шевченко, Иван Синицын и Сергей Юрасов. Результат команды - 13 место.

Надо сказать, сборная Свердловской области сделала всё, чтобы гонка не стала для Шипулина увеселительной прогулкой... Впрочем, уже после второго этапа стало ясно, что ни лидер российской сборной, ни обстоятельства, ни чудо не смогут помочь нашей команде.

На первом этапе Алексей Шевченко начал неплохо, но затем стремительно терял позиции. На стойке он допустил два промаха и оказался лишь на десятом месте, отставая от лидера на 26 секунд.

Эстафету Ивану Синицыну он передал лишь 12.

На втором этапе Синицын довёл отставание сборной области до критического, особенно после второй стрельбы, когда ему не хватило даже дополнительных патронов и он ушёл на круг.

В этот момент досады не сдерживали ни болельщики, ни комментатор гонки Дмитрий Губерниев: "Зачем тогда Антону вообще на дистанцию выходить", - сокрушался он. Действительно, даже самому титулованному участнику чемпионата России, знаментому финишёру Антону Шипулину, который неоднократно спасал сборную России, уже не под силу спасти ситуацию... Синицын передал эстафетную палочку с отставанием 2.48!

На третьем этапе за сборную России бежал Сергей Юрасов. Он был уже настолько далеко от группы лидеров, что его даже не показывали в трансляции...

Таким образом, Антон Шипулин начал четвёртый этап с отставанием в 4,5 минуты на 16 месте! А на первом месте, опережая соперников практически на круг, была команда "ХМАО-2", за которую четвёртый этап бежал олимпийский чемпион Сочи, единственный в истории семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России Алексей Волков. Все пять выстрелов он совершил, находясь на стрельбище в абсолютном одиночестве, и уверенно побежал к победе. Когда он подходил ко второму стрельбищу, Антон Шипулин подходил к первому...

Кстати, именно с Волковым Антон Шипулин провёл накануне вечером тренировку в Тюмени.

Антон Шипулин и Алексей Волков - олимпийский чемпион Сочи в эстафете, выступающий за вторую ханты-мансийскую команду, на тренировке в Тюмени. Фото: instagram.com

Первую стрельбу Шипулин провёл с одним промахом и поднял сборную области на 14 позицию. После второй стрельбы он смог отыграть ещё одну позицию.

Таким образом, сборная области - только 13.

Итоги: 1. Команда ХМАО-2 2. Команда ХМАО-1 3. Команда Тюмени