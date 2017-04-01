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Политика 1 апреля 2017, 16:03

Главы военных ведомств России и Южной Осетии подписали договор о передаче части вооружённых сил

Министры обороны России и Южной Осетии генерал армии Сергей Шойгу и генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев подписали межгосударственное Соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений армии республики в состав Вооруженных Сил РФ, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства.

Фото: mil.ru

- Данные  соглашения повлияют на дальнейшее укрепление безопасности в регионе и, безусловно, послужат еще одним фактором для того, чтобы ни у кого и в мыслях не было возобновлять боевые действия или повторить то, что было в 2008 году, - сообщил Сергей Шойгу после подписания документа.

Напомним, в соответствии с подписанным документом, жители Южной Осетии, имеющие российское гражданство и изъявившие желание служить в Российской армии, смогут заключить соответствующий контракт на прохождение службы и будут официально числиться в штате 4-й российской военной базы на территории республики. В свою очередь, Южная Осетия должна уменьшить численность собственных Вооружённых сил на фактическое число подразделений, которые войдут в состав Российской армии.

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