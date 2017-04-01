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1 апреля 2017, 16:58

Максим Ковтун - только 11 на чемпионате мира. Чемпионом с мировым рекордом стал Юзуру Ханю

В Хельсинки проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня мужчины исполнили произвольную программу. Максим Ковтун - только 11, Михаил Коляда - 8.

Свердловский фигурист Максим Ковтун, пооваливший короткую программу, смог собраться в произвольной - он откатал её без серьёзных срывов. Но суммы баллов оказалось недостаточно, чтобы бороться за медали. Более того, лидеры современного мужского фигурного катания сегодня действительно блистали - в исполнении фигуристов сильнейшей разминки мы увидели по 4 и более прыжка в четыре оборота! 

В России в данный момент попросту нет фигуристка, способного составить конкуренцию мировым лидерам.

Чемпионом мира во второй раз стал японский фигурист, олимпийский чемпион Сочи Юзуру Ханю

Он установил мировой рекорд по набранным очкам в произвольной программе – 223.20.

Прежнее достижение принадлежало ему же и составляло 219.48 балла. По сумме двух программ Ханю набрал 321.59 – это на 9 баллов меньше его рекорда, установленного в финале Гран-при в 2015 году.

На втором месте японский фигурист Шума Уно.

Испанец Хавьер Фернандес, двукратный чемпион мира, впервые с 2013 года остался без награды.

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