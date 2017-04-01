В Чечне задержан один из напавших на часть Росгвардии

Житель Наурского района Чеченской Республики задержан по подозрению в нападении на воинскую часть Росгвардии в ночь на 24 марта. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 21-летний Ибрагим Джамалов уже дал признательные показания.

"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого Джамалова меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в официальном сообщении ведомства. - Следствием продолжается работа по установлению иных участников нападения".

Как сообщалось ранее, нападение на воинскую часть Росгвардии произошло на минувшей неделе. В результате нападения на часть погибли шестеро военнослужащих. В ходе боя были также уничтожены шестеро нападавших.

Уголовное дело возбуждено и расследуется по статьям УК РФ "посягательство на жизнь военнослужащих", "участие в вооруженном формировании, непредусмотренном федеральным законом", "незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой", а также "хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни".