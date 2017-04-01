Свердловчанка Наталья Голомидова завоевала "бронзу" на турнире в Тбилиси

По итогам первого дня турнира Гран-при по дзюдо, проходящего в Тбилиси, свердловчанка Наталья Голомидова завоевала бронзовую награду в категории до 57 кг. Как сообщила Федерация дзюдо России, первое место в данной категории также завоевала россиянка - Ирина Заблудина из Самары.

Фото: ipponline.org

Голомидова разделила бронзу с голландкой Маргарит Бергстра. На втором месте оказалась бразильянка Рафаэла Сильва.

В борьбе за место на пьедестале победителей свердловчанке удалось одержать победу над местной спортсменкой Этери Липартелиани, а затем, в утешительном поединке - над представительницей Болгарии Эвелиной Илиевой.

Ещё одна россиянка - Мария Персидская - также заняла третье место в категории до 48 кг. Среди мужчин в категории до 60 кг "бронзу" завоевал Ислам Яшуев, до 66 кг - Якуб Шамилов.

Отметим, Наталья Голомидова уже не первый раз одерживает победы в престижных международных соревнованиях: В в ноябре прошлого года в Израиле на молодежном первенстве Европы она также завоевала бронзовую награду, а до этого также сумела занять третье место в турнире серии «Большой Шлем».

Турнир гран-при по дзюдо продлится до 2 апреля. В соревнованиях участвуют 253 спортсмена из 36 государств. Россия представлена 24 дзюдоистами.