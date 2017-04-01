Ушёл из жизни Евгений Евтушенко

Поэт Евгений Евтушенко ушёл из жизни в США на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга поэта Михаила Моргулиса.
Согласно последнее воле поэта, он будет похоронен в Переделкино.
Евгений Евтушенко. Фото: stihi-i-proza.ru
Евтушенко родился в 1932 году. Первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.
Жизнь перед Смертью - как девочка перед женщиной.
Девочка Жизнь простодушна. Цинична женщина Смерть.
Жизнь, по мненью Смерти, заражена сантиментщиной.
Смерть лишена сантиментов - попробуй умилосердь.
Евгений Евтушенко "Жизни и смерть", 1973 г.