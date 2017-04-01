Ушёл из жизни Евгений Евтушенко

Поэт Евгений Евтушенко ушёл из жизни в США на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга поэта Михаила Моргулиса.

Согласно последнее воле поэта, он будет похоронен в Переделкино.

Евгений Евтушенко. Фото: stihi-i-proza.ru

Евтушенко родился в 1932 году. Первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.