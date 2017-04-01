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1 апреля 2017, 22:55

Ушёл из жизни Евгений Евтушенко

Поэт Евгений Евтушенко ушёл из жизни в США на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга поэта Михаила Моргулиса.

Согласно последнее воле поэта, он будет похоронен в Переделкино.

Евгений Евтушенко, поэт

Евгений Евтушенко. Фото: stihi-i-proza.ru

Евтушенко родился в 1932 году. Первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

Жизнь перед Смертью - как девочка перед женщиной.

Девочка Жизнь простодушна. Цинична женщина Смерть.

Жизнь, по мненью Смерти, заражена сантиментщиной.

Смерть лишена сантиментов - попробуй умилосердь.

Евгений Евтушенко "Жизни и смерть", 1973 г.

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