Журналист "ОГ" получила награду всероссийского конкурса "Правда и справедливость"

Заместитель начальника отдела "Местное самоуправление" Ольга Кошкина получила диплом лауреата всероссийского конкурса "Правда и справедливость". Вместе с ней награды получили ещё 15 журналистов из Свердловской области.

Замначальника отдела "Местное самоуправление" Ольга Кошкина получила диплом лауреата. Фото: из архива Ольги Кошкиной.

Церемония награждения прошла в рамках медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" ОНФ, который открылся сегодня в Санкт-Петербурге. Всего в этом году победителями стали 443 региональных журналиста – почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Награды вручали сопредседатель Центрального штаба ОНФ, Ольга Тимофеева, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, депутат Госдумы Наталья Костенко, а также председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.

Как отметили организаторы, Свердловская область третий год становится лидером по количеству участников и победителей. Заявки на участие в конкурсе подали 96 уральцев. Второе место по количеству победителей заняла делегация из Иркутска.

Общероссийский народный фронт уже в четвертый раз проводит медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». В этом году мероприятие проводится с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. В работе форума принимают участие более 500 человек: журналисты – представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств. Завтра на форуме стартует работа в тематических секциях. Журналист "ОГ" примет участие в работе секции "Правовые вопросы журналистики".