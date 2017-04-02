Владимир Путин поздравил с Днём единения народов России и Беларуси

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Беларуси. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Напомним, этот праздник ежегодно отмечается 2 апреля в честь состоявшегося в 1996 году подписания договора о создании сообщества Беларуси и России. Кроме того, в 1997 году в этот же день был заключён договор о Союзе Беларуси и России.

– Сердечно поздравляю вас с нашим общим праздником – Днём единения народов России и Беларуси. Вот уже более двух десятилетий россияне и белорусы уверенно идут по пути интеграции. За это время удалось сделать весьма многое, – подчеркнул Владимир Путин.