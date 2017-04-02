Евгений Куйвашев подписал указ «О создании призывных комиссий»

На официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области опубликован указ губернатора Евгения Куйвашева «О создании призывных комиссий».

Согласно документу, подписанному главой региона, во всех муниципалитетах Среднего Урала, как и в прошлые годы, будут сформированы призывные комиссии. Как правило, в их состав входят представители военкоматов, муниципалитетов, полиции, учреждений образования и медицинские работники.

Напомним, недавно Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 1 апреля по 15 июля 2017 года на военную службу будут призваны 142 тыс. граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.