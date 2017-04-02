Российский бензин стало ещё выгоднее продавать на экспорт

Министерство экономического развития РФ опубликовало апрельские расценки экспортных пошлин на нефтепродукты. Практически по всем основным позициям произошло снижение. Это значит, что российским нефтеперерабатывающим компаниям стало ещё выгоднее продавать свою продукцию за границу.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Минэкономразвития РФ, вывозная таможенная пошлина на нефть снижена на 2,1 доллара США: с 91 доллара в марте до 88,9 доллара в апреле (за 1000 кг продукции). Точно так же изменились и экспортные тарифы на мазут.

Экспортная пошлина на прямогонный бензин стала меньше на 1,2 доллара: с 50 долларов в марте до 48,8 доллара в апреле (за 1000 кг продукции). Соответствующий тариф для дизельного топлива снижен на 0,7 доллара: с 27,3 доллара в марте до 26,6 доллара в апреле (за 1000 кг продукции).