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Общество 2 апреля 2017, 12:09

В Екатеринбурге на улице Умельцев полностью сгорел автомобиль

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Умельцев сгорел автомобиль Kia Rio. Поскольку площадь пожара, зафиксированная экспертами ГУ МЧС по Свердловской области, составила 4 кв. м, то можно сделать вывод: машина сгорела полностью.

Автомобиль загорелся между пятью и шестью часами утра.

– В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава, – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.

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