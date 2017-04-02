В Екатеринбурге на улице Умельцев полностью сгорел автомобиль

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Умельцев сгорел автомобиль Kia Rio. Поскольку площадь пожара, зафиксированная экспертами ГУ МЧС по Свердловской области, составила 4 кв. м, то можно сделать вывод: машина сгорела полностью.

Автомобиль загорелся между пятью и шестью часами утра.

– В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава, – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.