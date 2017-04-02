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Общество 2 апреля 2017, 13:44

Губернатор поздравил свердловских геологов с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, отмечаемым 2 апреля. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Глава региона подчеркнул, что труд исследователей земных недр сыграл значительную роль в развитии экономики Среднего Урала.

– Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, компетентность, любовь к избранному делу и весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, открытие и освоение его природных богатств, – обратился Евгений Куйвашев к геологам.

Напомним, в 2016 году геологоразведочные работы в Свердловской области велись на 146 объектах. В результате, прирост запасов золота составил 1,3 тыс. кг, хромитовых руд – 7,4 тыс. тонн, флюсовых известняков – 2,7 тыс. тонн, строительного камня – свыше 6,5 млн кубометров, кирпичных и керамзитовых глин – свыше 1,4 млн кубометров.

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