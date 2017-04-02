На медиафоруме ОНФ обсудили проблемы доставки СМИ читателю

На проходящем в Санкт-Петербурге медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость" началась работа "цеховых" площадок. Журналисты из делегации Свердловской области в эти минуты принимают участие в секции "Печатные СМИ", передаёт с места событий корреспондент "ОГ". Один из основных вопросов для обсуждения - как доставить СМИ читателю.

Журналисты могли свободно задать вопросы профильным экспертам. Фото: Ольга Кошкина.

Среди проблем, которые обозначили журналисты разных печатных изданий - сложности в организации партнёрских отношений с Почтой России, а также неравномерность размещения торговых точек в регионах.

Журналист из Иркутской области посетовала, что проблема возникла из-за "централизации почты" и предложила вернуть отделениям полномочия распоряжаться подписными деньгами на местах. Кроме того, доставку газет тормозит сокращение почтовых отделений. И даже если есть подписка - в отдалённые населённые пункты почта ради нескольких экземпляров почтальоны ради нескольких экземпляров каждый день не ездят.

Представители Почты России, комментируя заявления журналистов, говорят, что у них, как у коммерческого предприятия, есть своя специфика работы и свои сложности.

В качестве экспертов на секцию также приглашены секретарь Союза журналистов России Денис Токарский, представители Роскомнадзора, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, а также главреды СМИ.

Кстати, в эти же минуты продолжается сбор "самых лаконичных вопросов Президенту". За полчаса в стеклянный куб опустили больше сотни вопросов. Лучшие будут заданы на завтрашнем пленарном заседании с участием Владимира Путина.

Самые лаконичные вопросы журналистов зададут Владимиру Путину завтра. Фото: Ольга Кошкина