Обильный снегопад на прошедшей неделе принёс на юг Среднего Урала месячную норму снега

Снегопад, случившийся 30 марта, принёс месячную норму снега на юг, юго-восток Свердловской и север Курганской области. Однако уже к 6-9 апреля на Средний Урал вернётся по-настоящему весенняя погода.

– В первой половине начинающейся недели вероятен небольшой снег при температуре на 2-3 градуса (по Цельсию. – Прим. «ОГ») ниже климатической нормы. Однако весной атмосфера становится особенно подвижной и переменчивой, похолодание не будет затяжным. В середине следующей недели на Урал начнёт поступать атлантический тёплый воздух, поэтому во второй половине недели 6-9 апреля будет по-весеннему тепло, начнётся таяние снега, – рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.