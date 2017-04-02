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Общество 2 апреля 2017, 17:31

5 апреля россияне смогут полюбоваться кометой

5 апреля россияне смогут невооружённым глазом увидеть в небе комету с международным наименованием 41р Туттля-Джакобини-Кресака, пролетающую 21,2 млн км от Земли.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова, эта комета уже видна высоко над горизонтом в созвездии Дракона между Большой и Малой Медведицами. Однако сейчас её яркость невелика, поэтому для наблюдения понадобится бинокль. Однако 5 апреля она достигнет максимального блеска и будет видна невооружённым глазом.

Диаметр этой кометы примерно равен 1,4 км. Она пролетает около Земли каждые 5,42 года. В нынешнем году эта комета полностью исчезнет из зоны видимости после 10 апреля.

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