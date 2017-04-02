Сергей Иванов пообещал проверить химзавод в Красноуральске

Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на медиафоруме в Санкт-Петербурге ответил на самые острые экологические вопросы российских журналистов. Один из них касался красноуральского химзавода, о котором неоднократно писала "ОГ".

Сергей Иванов отвечает на вопросы журналистов на медиафоруме в Санкт-Петербурге. Фото: Ольга Кошкина

Вопрос о неохраняемой территории завода задала журналистка из Челябинска. Она отметила, что в Красноуральске живут её родители и ситуация с 60 тоннами тротила её настолько обеспокоила, что она всерьёз решила перевезти родителей к себе.

- Это даже не экологический вопрос, а гораздо более масштабный, - сказал Сергей Иванов. - Охрану этого объекта должны вести не бабушки, а, например, бойцы Росгвардии. Полагаю, тротил находится не на своём месте, и должен быть перевезен на территорию, где не будет угрозой для местных жителей.

Проблему Иванов взял на контроль, пообещав проверить опасный объект.