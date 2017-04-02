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Экономика 2 апреля 2017, 21:37

Сергей Иванов предложил подключить все мусоровозы к ГЛОНАСС

Отвечая на вопросы журналистов на медиафоруме в Санкт-Петербурге, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил оборудовать все мусоровозы системой ГЛОНАСС. По его словам, только так можно проверить, куда на самом деле вывозится мусор.

Уборка мусора в Екатеринбурге

Сергей Иванов уверен, что ГЛОНАСС позволит отследить, куда вывозится мусор. Фото: Алексей Кунилов.

Сергей Иванов заявил, что сейчас мусоровозы вывозят отходы куда попало и никто не следит, довозит ли техника их до полигона.

- Мы дадим толочок по развитию новой высокотехнологичной отрасли. У нас есть особый возобновляемых источник электроэнергии - мусор и можно не рассматриваиь его как глобальную проблему, а поставить на службу государству, - сказал Иванов.

ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система) позволяет отслеживать местоположение различных объектов. Изначально она создавалась для военных нужд, но затем нашла гражданское применение. Её используют для управления транспортными потоками разных видов транспорта, для контроля перевозок ценных и опасных грузов и многого другого.

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