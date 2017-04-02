Тимур Бекмамбетов презентовал на медиафоруме "Время первых"

Режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов презентовал на медиафоруме в Санкт-Петербурге фильм "Время первых", рассказывающий об историческом полёте космонавта Алексея Леонова. Он также объявил конкурс журналистских работ о простых людях, изменивших мир.

Тимур Бекмамбетов на предпоказе фильма "Время первых". Фото: Ольга Кошкина

- Мы ждём материалов о людях, которые исполнили свою заветную мечту и живут среди нас - врачи, учителя. Победители - авторы лучших материалов - получат ваучер на перелёт в 10 российских городов, - заявил Бемкамбетов.

Картина "Время первых" выходит в прокат 6 апреля. Напомним, разговоры о фильме начались задолго до первого показа. Дабы привлечь к просмотру фильма как можно больше зрителей, министр культуры РФ Владимир Мединский выступил за то, чтобы отодвинуть в прокате голливудский блокбастер "Форсаж 8".