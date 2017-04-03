К середине недели на Среднем Урале потеплеет. Уже в среду, 5 апреля, синоптики обещают плюсовые температуры днём, до +2...+7, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 3 апреля, днём столбик термометра поднимется до -2...+3. Будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдёт сильный мокрый снег, ожидаются слабые метели, на дорогах гололедица. В ночь с понедельника на вторник похолодает до -7...-12, в горах и низинах до -17.

Во вторник, 4 апреля, днём ожидается температура воздуха также до -2...+3. Будет переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах гололедица. В ночь со вторника на четверг синоптики обещают до -5...-10, при прояснении до -15.

В среду, 5 апреля, днём ожидается облачность с прояснениями, в большинстве районов снег, на дорогах гололедица.

В Екатеринбурге в начале недели днём будет до -1...+2, в среду потеплеет до +3...+5. Ночью столбик термометра будет опускаться до -3...-8. Ожидается облачность с прояснениями, мокрый снег, на дорогах гололедица.

Добавим, обильный снегопад, случившийся 30 марта, принёс месячную норму снега на юг, юго-восток Свердловской и север Курганской области. Синоптики обещают, что уже к 6-9 апреля на Средний Урал вернётся по-настоящему весенняя погода.

Напомним, на Среднем Урале в ночь со 2 на 3 апреля резко усилился ветер, до 20-25 м/с, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение. На этой неделе ожидается ветер западный, северо-западный 5-1о м/с, порывы до 18 м/с.