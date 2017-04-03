Каменский мотогонщик по льду Дмитрий Хомицевич стал бронзовым чемпионом мира

В выходные, 1 и 2 апреля, завершился 52-й личный чемпионат мира по мотогонкам по льду в Голландии. Спортсмен из Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич стал бронзовым чемпионом, каменский дебютант Динар Валеев расположился на четвёртой строчке, сообщает пресс-служба Федерации мотоциклетного спорта России.

Участие в заключительном пятом раунде приняли 18 мотогонщиков по льду из Германии, Чехии, Финляндии, Голландии, Швеции Австрии и России. Чемпионом мира-2017 стал Дмитрий Колтаков, представляющий Ярославль. Этот титул он завоевал второй раз в карьере с общим результатом - 185 баллов.

- Серебро у Игоря Кононова, выступавшего за Тольятти (170 очков). Дмитрий Хомицевич закрепился на третьей позиции итогового протокола, набрав за пять раундов 154 балла. Земляк Динар Валеев отстал от него с результатом - 135 очков. Пятёрку лучше также замкнул россиянин Данил Иванов (106 баллов), - рассказали в пресс-службе Федерации мотоциклетного спорта России.

Отметим, по итогам двух раундов, проходивших в России Дмитрий Хомицевич также уверенно закрепился на третьей позиции. В Шадринске он получил от организаторов снегоход за третье место. Уже тогда в итоговой турнирной таблице лидировал Дмитрий Колтаков, Игорь Кононов был вторым, а Динар Валеев входил в пятёрку лучших.

Фото: speedway_russia