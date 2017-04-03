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Спорт 3 апреля 2017, 08:40

Свердловчанка завоевала серебро на Кубке Европы по дзюдо

Свердловская дзюдоистка Дарья Кашина стала серебряной призёркой Кубка Европы среди спортсменов не старше 18 лет. Соревнования проходили в Туле, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Участие приняли порядка трёхсот юных спортсменов из 16 стран. За два дня соревнований разыграны медали в 16 категориях. 17-летняя Дарья Кашина без поражений дошла до финала Кубка Европы.

Сначала она победила белорусскую спортсменку Лизавету Дубовскую, затем двух своих соотечественниц - Веронику Албекову и Екатерину Цыберт. В финале свердловчанке противостояла серебряный призёр всероссийских соревнований в Оренбурге и победительница Кубка Европы-2017 в Италии Наталья Елкина из Красноярского края. Она досрочно одержала победу над Дарьей Кашиной.

- Для нас была задача попасть в тройку призёров и Дарья эту задачу выполнила. Она отлично провела все поединки. Могла бы победить и в финале, но тут ей совсем чуть-чуть не хватило психологической устойчивости. Впереди ещё один очень важный этап Кубка Европы, он пройдёт в Германии в конце апреля – начале мая, и именно там может определиться национальная сборная для европейского первенства среди спортсменов до 18 лет, - рассказал тренер свердловчанки Владимир Пестич. 

Добавим, в прошедшую субботу, по итогам первого дня турнира Гран-при по дзюдо, проходящего в Тбилиси, свердловчанка Наталья Голомидова завоевала бронзовую награду в категории до 57 кг.

Фото: Светлана Батракова

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