На свердловском предприятии из-за взрыва котла для переплавки металла погиб рабочий

На предприятии Верхнего Тагила по улице Промышленной вчера, 2 апреля, поздним вечером взорвался котёл для переплавки металла. В результате взрыва погиб 24-летний рабочий, ещё трое мужчин получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

По информации ГУ МЧС России по региону, в результате взрыва загорелось одноэтажное здание цеха. На место происшествия выезжали 15 пожарных на трёх спецмашинах.

- Площадь пожара составила около 60 кв. м. Спасатели подвозили воду для тушения огня от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 1 км от места происшествия, так как вблизи не было водоисточников. В 02:40 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций, - рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.

По предварительным данным СУ СК России по региону, при процессе плавки свинца в восстановительной печи, в ходе загрузки шихты, внутри печи произошёл взрыв с отрывом крышки грузового окна с частичным выбросом расплава свинца и последующим развитием пожара внутри технологического помещения.

Следственным отделом по городу Кировград СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователями устанавливаются обстоятельства случившегося, изъяты документы, регламентирующие технологический процесс плавки свинца, а также касающиеся вопросов охраны труда на предприятии, анализируются должностные инструкции работников.