На дорогах Среднего Урала за выходные пойманы 137 водителей в нетрезвом состоянии

За прошедшие выходные сотрудники ГИБДД остановили на дорогах Среднего Урала 137 водителей в нетрезвом состоянии. За пятницу, субботу и воскресенье зарегистрировано три ДТП, в которых травмы получили шесть человек, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

За выходные госавтоинспекторы выявили также 449 фактов, когда дети перевозились в автомобилях с нарушением требований ПДД. Зарегистрировано 189 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

- Именно выезд на встречную полосу стал причиной серьёзного ДТП в воскресенье, 2 апреля, на автодороге Талица-Тугулым. В результате столкновения легковой иномарки с грузовым автомобилем травмы получили водитель машины, выехавшей на полосу встречного движения, и три пассажира. Ребёнок, находившийся в ТС, не получил травм, так как сидел в детском автокресле, соответствующем его росту и весу, - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.