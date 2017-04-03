Областная газета

Прямая линия

Общество 3 апреля 2017, 10:21

Российский научный фонд выделит 29 млн рублей грантов научным группам УрФУ

Александра Покоева

Шесть научных групп Уральского федерального университета получат гранты на финансирование с 2017 по 2019 год от Российского научного фонда, сообщает пресс-служба университета.

 Три гранта выиграли научные группы под руководством Елены Березович, Петара Боянича и Тима Йенсена из состава формирующегося в университете Института гуманитарных и общественных наук. Также в число победителей вошла научная группа под руководством Владимира Русинова из Химико-технологического института УрФУ.

 Кроме того, фонд продлил финансирование ещё для двух коллективов под руководством Олега Чупахина из Химико-технологического института и Владимира Шура из Института естественных наук и математики, которые ведут исследования с 2014 года.

 Общий объём финансирования шести научным группам − 29 млн рублей.

− Успех гуманитариев – прямое следствие того, что им удалось поднять свою публикационную активность, ведь для того, чтобы подать заявку на грант, нужно уже иметь определённый результат по этому показателю. В последнее время представителям социальных, гуманитарных и экономических наук университета удалось выиграть уже больше 10 грантов РНФ, это очень хорошая тенденция, и новые гранты, безусловно, помогут ученым добиваться новых успехов. Также я очень рад тому, что продлено финансирование научных исследований под руководством Олега Чупахина и Владимира Шура – это показывает актуальность их работы и достижение высокого научного результата за последние три года, – сказал проректор УрФУ по науке Владимир Кружаев. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте "ОГ" в telegram!

Читайте

Балет в двух действиях

Балет в двух действиях

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

YouDo: грузчики Москва, недорого.

Курьерские услуги Замоскворечье, подробнее >>

Заказать Газель удлиненную Москва: гарантии.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (3 апреля)

Таранную атаку уральца запечатлел на своей картине «Подвиг Героя Советского Союза П.А. Пологова» советский художник Георгий Нисский
Этот день в истории Свердловской области - 3 апреля

Выставка продуктов питания, упаковки и оборудования для пищевой промышленности

Выставка продуктов питания, упаковки и оборудования для пищевой промышленности