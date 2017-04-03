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Экономика 3 апреля 2017, 10:27

Энергетики отключили прачечную в Верхней Пышме за долг в два миллиона рублей

В Верхней Пышме энергетики обесточили прачечную за отказ от уплаты долга на сумму порядка двух миллионов рублей. Электроснабжение будет восстановлено только после погашения задолженности, сообщили в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

Ранее специалисты «Облкоммунэнерго» выявили, что с августа 2016 года по февраль 2017 года прачечная, принадлежащая ООО «ТСК-96», потребляла ресурс (400 тысяч неучтенных кВт/ч) в обход счётчика.

– Сумма долга (порядка двух миллионов− рублей) была предъявлена к оплате поставщиком ресурса – электросбытовой компанией «ЕЭС-Гарант». Однако потребитель отказался оплачивать счёт, – рассказал начальник управления по учёту, балансу электроэнергии и реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Михаил Гук.    

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