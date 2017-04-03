За первый квартал 2017 года Уральское таможенное управление выявило 17,7 тысячи контрафактных товаров

За январь — март 2017 года специалисты Уральского таможенного управления (УТУ) выявили 17,7 тыс. контрафактных товаров. В целом за этот период возбуждено 890 дел об административных правонарушениях.

Как сообщает пресс-служба УТУ, сумма штрафов, начисленных за нарушения таможенного законодательства достигла 17,5 млн рублей. Конфискованные товары по решениям судов переданы в федеральную собственность.

Кроме того, сотрудники Уральского таможенного управления, активно пользуются дополнительными полномочиями по валютному контролю, переданными таможенным органам с 18 апреля 2016 года. По итогам января-марта сумма наложенных штрафов в этой сфере достигла 12,2 млн рублей.