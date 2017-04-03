С начала 2017 года с екатеринбуржцев взыскали штрафы на 500 тысяч рублей в сфере экологии

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С начала 2017 года с екатеринбуржцев взыскали штрафы на 500 тыс. руб. в сфере экологи. Возбуждено 97 исполнительных производств, из низ 89 окончено, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Самый крупный штраф на 75 тыс. руб. вынесен Екатеринбургским специализированным отделом по взысканию административных штрафов УФССП России по региону в соответствии со ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению).

За 2016 год на исполнении в УФССП России по Свердловской области находилось 665 исполнительных документов в сфере экологического законодательства на сумму 127 млн 835 тыс. руб. При этом 487 из них - административные штрафы, 8 - уголовные, 141 - исполнительные листы о возмещении материального ущерба.

- Граждане не торопятся оплачивать штрафы по ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами). В отношении екатеринбуржца, разбросавшего мусор на 30 тыс. руб., пришлось прибегнуть к принудительным мерам взыскания в виде ареста сотового телефона. Штраф был оплачен в тот же день, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.