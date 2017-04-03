«Областная газета» присоединилась к изучению наследия уральских купцов Агафуровых, в том числе в Японии и Китае

По приглашению Музейного клуба «Дом Агафуровых» (г. Екатеринбург) первый заместитель главного редактора «Областной газеты» Ирина Клепикова вошла в только что созданный Совет этого Музейного клуба.

Как известно, екатеринбургские купцы братья Агафуровы, владельцы Торгового дома, широко известного в конце XIX — начале XX вв. в Уральско-Сибирском регионе, оставили заметный след в истории столицы Среднего Урала не только как успешные предприниматели, но и благодаря широкой общественной и благотворительной деятельности.

Совет Музейного дома создан для актуализации историко-культурного наследия Агафуровых. Среди основных задач — разработка стратегии развития, а также конкретных программ и проектов Музейного клуба, консолидация идей по научно-исследовательской и инновационной деятельности «Дома Агафуровых».

В перспективе — сотрудничество Музейного клуба с российскими и международными организациями, поскольку Агафуровы, которые одними из первых утвердили в мире понятие «нравственный бизнес», известны не только в России — наследники их живут и работают сейчас в Китае и Японии.