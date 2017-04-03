С сегодняшнего дня стартует продажа льготных билетов на летние поезда 2017 года для детей 10-17 лет

С 3 апреля РЖД открывает продажу льготных билетов на поезда дальнего следования на лето (с 1 июня по 31 августа) для школьников в возрасте от 10 до 17 лет. Скидка равна 50% от стоимости проезда.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, поручение проработать возможность предоставления таких льгот дал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев во время встречи с президентом РЖД Олегом Белозёровым 27 марта 2017 года. Такие льготы применяются на железнодорожном транспорте нашей страны второй год подряд.

По данным пресс-службы РЖД, скидка распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования категорий «скорый» и «пассажирский», в вагонах 2 и 3 класса электропоездов дальнего следования, курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов).

Скидка начисляется автоматически при указании тарифа «полный» и ввода сведений о детях 10 -17 лет. При оформлении билетов достаточно предъявить свидетельство о рождении или паспорт ребенка. При посадке в поезд пассажиру необходимо показать проводнику проездной документ и документ удостоверяющий личность (либо нотариально заверенную копию свидетельства о рождении для детей до 14 лет), на основании которого оформлен проездной документ. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.