На Кубке Свердловской области по бодибилдингу состязались 140 участников

В Ревде вчера, 2 апреля, прошёл Кубок Свердловской области по бодибилдингу. Участие приняли 140 спортсменов из 7 регионов России, сообщили в пресс-службе организаторов.

В мужском бодибилдинге победителем стал двукратный чемпион России Максим Будников из Екатеринбурга. Он обошёл в абсолютной категории победителя категории «Бодибилдинг до 85 кг.» Сергея Харламова из Ревды.

- Большее число участников представляли женскую категорию «Фитнес-бикини». Абсолютной чемпионкой стала екатеринбурженка Анна Храмцова. Впервые на Среднем Урале была презентована новая категория для девушек - «Фит-модель», где участницам предстояло выйти в двух раундах: в сплошном купальнике и в вечерних платьях. Победительницей стала Юлия Миронова из Екатеринбурга, которая ранее выступала в номинации «Фитнес-бикини», именно в категории «Фит-модель» ей удалось показать наивысший результат, - рассказали в пресс-службе организаторов.

Добавим, команде Свердловской области предстоит выступить на Открытом Кубке Урала по бодибилдингу-2017, который пройдёт в Екатеринбурге 9 апреля. Ожидается, что участие примут спортсмены из 20 регионов России и Казахстана.

Фото: отдел маркетинга и рекламы сети фитнес-центров "Powerhouse Gym"