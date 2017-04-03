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Общество 3 апреля 2017, 12:54

Евгений Куйвашев учредил специальную премию для победителей WorldSkills и их наставников

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об учреждении специальной премии для победителей национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Как сообщает областной департамент информполитики, размер премии — 30 тыс. рублей. Ежегодно награда будет присуждаться призёрам чемпионатов WorldSkills (золотая, серебряная и бронзовая медали), а также их наставникам. Такое решение глава региона принял с целью поддержки молодых профессионалов и повышения престижа рабочих профессий.

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