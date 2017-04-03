Максим Галкин, Владимир Познер и ещё 200 звёзд зачитают текст "Тотального диктанта"

Более 200 звёзд телевидения, театра и кино, включая Максима Галкина, Владимира Познера, Марка Розовского, прочитают в этом году текст "Тотального диктанта". Всемирная образовательная акция по популяризации грамотности пройдёт 8 апреля в 514 российских и 287 зарубежных городах, сообщает пресс-служба проекта.

Участники акции смогут выбрать, к кому в аудиторию идти писать диктант – к преподавателю-филологу или к "звёздному диктору".

Самый большой выбор будет у москвичей: на площадке НИТУ МИСиС текст зачитает шоумен и ведущий Максим Галкин, НИУ ВШЭ - режиссёр Марк Розовский, известный стилист Влад Лисовец, лингвист Максим Кронгауз, "Точка кипения" Агентство стратегических инициатив - журналист и писатель Владимир Познер, в библиотеке им. Н. А. Некрасова - Александр Олешко.

- Ежегодно мы приглашаем известных людей выступить в роли дикторов. Мы рады, что многие с удовольствием принимают приглашение и сотрудничают с "Тотальным диктантом" уже не первый год. Нам бы хотелось, чтобы в будущем звёзды выступили и в качестве пишущих. В этом году, например, в Ижевске диктант напишут "Бурановские бабушки", – рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Добавим, несколько площадок для участия в акции готовят и в столице Урала. Для екатеринбуржцев организована подготовка к диктанту в Свердловской областной библиотеке для детей и молодёжи (ул. Карла Либкнехта, 8). Онлайн-курсы проходят каждую среду на сайте проекта.

Напомним, в этом году автором текста "Тотального диктанта" выбран писатель Леонид Юзефович, выросший в Перми. В тексте из 250 слов он расскажет об этом городе, а также об Улан-Удэ и Санкт-Петербурге, где провёл значительную часть своей жизни.